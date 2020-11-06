حركة الاحرار: انتصار الاسير الاخرس انتصار جديد للحركة الاسيرة

اعتبرت حركة الاحرار الفلسطينية أن انتصار الأسير ماهر الأخرس في معركته البطولية ضِد الاحتلال بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 103 أيام، بأنه انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة ولشعبنا الذي ساهم بدعمه ونصرته وتعزيز صموده.

و وجهت الحركة في بيان صادر عنها مساء الجمعة، كل التحية لشعبنا وأسرانا ولعائلة الأسير المجاهد ماهر الأخرس الذي رسم هذه اللوحة النموذجية بصموده وإرادته وأمعائه الخاوية، مؤكدة بأن الأسير الاخرس لن يكون الأسير الأخير في مواجهة السجان وصولاً لكسر ما يسمى الاعتقال الإداري.

و قالت الحركة في بيانها إن هذا الانتصار يؤكد أن أسرانا أقوى من بطش وجبروت وعنجهية السجان الصهيوني، وأننا نستطيع كسر قراراته وإرغامه على الخضوع لمطالب شعبنا وأسرانا.

و أكدت حركة الاحرار على أن قضية الأسرى ستبقى الأولوية لدى شعبنا ومقاومتنا، وأننا على العهد معهم لنيل حريتهم وخاصة الأسير ماهر وصولا لتنفيذ الاتفاق كاملا بعدم تمديد الاعتقال الإداري له وإطلاق سراحه.