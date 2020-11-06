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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سلمي: انتصار الاسير الاخرس يضاف لانتصارات و نضال اسرانا و شعبنا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:29 - 06 نوفمبر 2020
ماهر الاخرس ماهر الاخرس
تقارير
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أكد المتحدث بإسم اللجنة الشعبية لنصرة الأسير ماهر الأخرس، طارق سلمي مساء اليوم الجمعة، أن انتصار الأسير الاخرس هو إضافة الى لنضالات اسرانا و شعبنا في مواجهة الاحتلال.

و قال في تصريح له عقب اعلان الأسير تعليق الأسير الاخرس اضرابه عن الطعام الذي استمر 103 يوما: " اليوم تنتصر الإرادة الفلسطينية من جديد ممثلة بماهر على السجان الصهيوني ويضاف هذا الانتصار لنضالات أسرانا وشعبنا".

و اهدى سلمي هذا الانتصار للأمتين العربية والإسلامية ولشعبنا الفلسطيني  وإلى كل أحرار العالم والمؤسسات التي وقفت مع ماهر.

أعلن الأسير ماهر الأخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ(103) أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، على أن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير، وسيقضي المدة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.

 

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