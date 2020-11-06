حماس: الاخرس قدم نموذج لقدرة الفلسطيني على فرض ارادته على المحتل

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم أن الاسير ماهر الاخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض ارادته على المحتل المتغطرس، وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن.

و اوضح قاسم في تعليقه على انتصار الأسير ماهر الاخرس، مساء اليوم الجمعة أن هذه الحالة النضالية العظيمة التي قدمها ماهر الأخرس هي امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه في الحرية والعودة.

و أضاف قاسم قائلاً: " قدم اضراب ماهر الاخرس دليلاً جديداً على اجرام المحتل والسجان الصهيوني، وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيها يعرف بالاعتقال الاداري."

و توجه المتحدث باسم حماس بالتحية للمناضل ماهر الاخرس على هذا الانجاز، ولعائلته التي شاركته النضال، ولكل القوى والهيئات وجماهير شعبنا التي وقفت إلى جانب الأسير الأخرس في إضرابه عن الطعام.

و كان رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس اعلن مساء اليوم الجمعة عن اتفاق ملزم للاحتلال بالإفراج عن الأسير ماهر الاخرس بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري مقابل انهاء الاضراب.

و بحسب القدرة، فإن الإتفاق ينص على أن يبقى الأسير ماهر في مستشفى كابلان لعشرة أيام، و ينقل في العشرة أيام الأخيرة إلى مستشفى أخر ومنه يخرج للحرية.

و بين قدورة فارس انه تم ابلاغ الأسير ماهر الاخرس الليلة وبالتالي علق اضرابه عن الطعام بناء على هذا الاتفاق.