الشيخ نافذ عزام: الاسير ماهر الاخرس انتصر على الاحتلال بارادته الصلبة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام أن انتصار الأسير ماهر الاخرس جاء بعد محاولات من سلطات الاحتلال بكسر اضرابه الا انه كسر تلك المحاولات بإرادته الصلبة.

و قال عزام تعقيباً على اعلان الأسير ماهر الاخرس تعليق اضرابه عن الطعام: " إن لرسالة من وراء الاضراب كانت واضحة إرادة الشعب لم تكسر من قبل الاحتلال وأن شعبنا يستمد قوته من قضاياه العادلة".

و أشار الى أن الاتفاق الذي جرى منصف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية.

و كان رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس اعلن مساء اليوم الجمعة عن اتفاق ملزم للاحتلال بالإفراج عن الأسير ماهر الاخرس بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري مقابل انهاء الاضراب.

و بحسب القدرة، فإن الإتفاق ينص على أن يبقى الأسير ماهر في مستشفى كابلان لعشرة أيام، و ينقل في العشرة أيام الأخيرة إلى مستشفى أخر ومنه يخرج للحرية.

و بين قدورة فارس انه تم ابلاغ الأسير ماهر الاخرس الليلة وبالتالي علق اضرابه عن الطعام بناء على هذا الاتفاق.