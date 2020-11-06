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الشيخ نافذ عزام: الاسير ماهر الاخرس انتصر على الاحتلال بارادته الصلبة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:18 - 06 نوفمبر 2020
الشيخ نافذ عزام الشيخ نافذ عزام
تقارير
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام أن انتصار الأسير ماهر الاخرس جاء بعد محاولات من سلطات الاحتلال بكسر اضرابه الا انه كسر تلك المحاولات بإرادته الصلبة.

و قال عزام تعقيباً على اعلان الأسير ماهر الاخرس تعليق اضرابه عن الطعام: " إن لرسالة من وراء الاضراب كانت واضحة إرادة الشعب لم تكسر من قبل الاحتلال وأن شعبنا يستمد قوته من قضاياه العادلة".

و أشار الى أن الاتفاق الذي جرى منصف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية.

و كان رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس اعلن مساء اليوم الجمعة عن اتفاق ملزم للاحتلال بالإفراج عن الأسير ماهر الاخرس بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري مقابل انهاء الاضراب.

و بحسب القدرة، فإن الإتفاق ينص على أن يبقى الأسير ماهر في مستشفى كابلان لعشرة أيام، و ينقل في العشرة أيام الأخيرة إلى مستشفى أخر ومنه يخرج للحرية.

و بين قدورة فارس انه تم ابلاغ الأسير ماهر الاخرس الليلة وبالتالي علق اضرابه عن الطعام بناء على هذا الاتفاق.

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