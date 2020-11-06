نادي الاسير: نبذل جهوداً قد تفضي للافراج عن الاسير ماهر الاخرس

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس إن هناك جهود تبذل نأمل بأن تفضي قريباً جداً إلى الافراج عن الأسير الأخرس

و أوضح قدورة فارس في تصريح عبر قناة الميادين الفضائية أن وضع الأسير الأخرس في غاية الخطورة، مشيراً الى أن هناك جهوداً تبذل حاليا نأمل بأن تنجح في قضيته

و اكد فارس ان الجهود التي بذلت أفضت إلى تقدم وبقي الوصول إلى اتفاق يليق بالأسير الأخرس والافراج عنه.

و بحسب قدورة فارس، فإن اتفاقاً يجري بلورته للافراج عن الأسير الاخرس، خيث يجري في هذه اللحظات اجتماعاً مع الأسير و المحامية بحضور نواب عرب من الكنيست "الإسرائيلي".

بنود الاتفاق:

١.الإفراج بتاريخ 26 / 11

٢.مقابل إنهاء الإضراب

٣.يبقى في مستشفى كابلان عشرة أيام

٤.ينقل العشرة أيام الأخيرة لمستشفى آخر ومنه يخرج للحرية

و يواصل الأسير ماهر الأخرس من محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 103 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تعنت سلطات الاحتلال في الإفراج عنه وإصرارها على استكمال فترة اعتقاله.