محاربة الشيب باستخدام زيت الزيتون، هل هو ممكن؟

شيب الشعر

مع التقدم في العمر يتحول لون الشعر إلى اللون الرمادي أو اللون الأبيض، مما يسبب احباطا لدى الكثيرين ممن يحبون العناية بمظهرهم والمحافظة على شكلهم الشبابي.

وتقول الدراسات بان سبب تحول لون الشعر الى الرمادي او الأبيض يرجع إلى الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر، والتي تكون وظيفتها صبغ الشعر بلونه الحقيقي عن طريق صبغة الميلانين وتبدأ أعداد هذه الخلايا بالتقلص عند التقدم بالعمر؛ نتيجة موت أعدادٍ كبيرة منها، وبالتالي يقل إفراز صبغة الميلانين تدريجياً مما يؤدي إلى ظهور الشعر بلون أبيض أو رمادي.

ومن الممكن ظهور الشيب في عمر مبكر، فقد يظهر في سن العشرين عند بعض الأشخاص، بينما يصل آخرون إلى سن الأربعين حتى يبدأ الشيب لديهم بالظهور؛ فهذا يعتمد على الجينات الوراثية لدى الشخص.

بينما أوضح الباحثون ان شيب الشعر ينتج أيضًا بالإضافة للتقدم في العمر والعوامل الجينية الوراثية إلى التعرض للسموم، ويمكن أن يكون أيضا نتيجة للاضطرابات الهرمونية والإجهاد، فكل تلك العوامل يمكن أن تزيد من كمية بيروكسيد الهيدروجين في الشعر، مما يتسبب في شيب الشعر.

زيت الزيتون كعلاج للشيب

والنظام الغذائي الغني بالمغذيات الصحية والذي يتضمن زيت الزيتون رغم انه يعتبر مفتاح الصحة العامة الجيدة، لكن التزود بالمغذيات المختلفة لن يحول الشعر الرمادي إلى لونه الأصلي، ومع ذلك فإن نقص التغذية قد يؤدي إلى الشيب المبكر، لذلك فإن تناول العناصر الغنية بالمغذيات مثل زيت الزيتون يمكن أن يساعد في منع ظهور شيب الشعر في وقت مبكر.

ويقول خبراء الصحة والتجميل ان زيت الزيتون له فوائد عديدة يمكن ان تقلل العوامل التي تساهم في سرعة شيب الشعر، كعلاج مشكلة قشرة الشعر بإضافته مع الليمون، وعلاج النهايات المتقصفة حيث يضيف زيت الزيتون الكثافة والرطوبة للشعر لاحتوائه على الفيتامينات A و E ومضادات الأكسدة.

أيضا يضيف الخبراء بان زيت الزيتون يساعد على حماية الكيراتين في الشعر، ويعمل على إزالة تراكم الدهون الذي يعوق تكوين بصيلات الشعر الجديدة ويعوق نمو الشعر.