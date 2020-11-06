مستوطنون ينشرون فيديو تحريضي ضد قادة المقاومة بغزة

نشر مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، فيديو يحرض على اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الذي بثه مستوطنون على صفحاتهم عبر مواقع التواصل صورة للقائد في سرايا القدس خليل البهتيني وكتبوا أسفلها "الوقت ينفذ" وإلى جانب نشر صورة القائد الشهيد بهاء ابو العطا ابو سليم علقوا عليها "تم اغتياله".

وخلال الفيديو ادعى المستوطنون ان الوضع الموجود في غزة هو بسبب التنظيمات الموجودة بغزة والتي وصفوها بـ"الإرهابية".

كما طالب الفيديو بإعادة الاسرى والمفقودين الموجودين بيد المقاومة في غزة، والا سيتم مهاجمة اهداف المقاومة بغزة.