استطلاع للراي يظهر أن 69% من المسلمين بأمريكا صوتوا لصالح جو بايدن

أشار استطلاع للرأي أجراه “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية”، أن 69% من الناخبين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية صوتوا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

و وفقاً للاستطلاع، فإن أكثر من مليون مسلم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن 69% منهم صوتوا لبايدن و17% منهم للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وأوضح الاستطلاع بأن نسبة الذين صوتوا لترامب ارتفعت 4% في الانتخابات الحالية، مقارنة بالانتخابات عام 2016 التي كانت 13%.

وأوضح رئيس المجلس نهاد عوض، أن نسبة مشاركة المسلمين في الانتخابات الحالية بلغت 84 في المئة، قائلًا: “الجالية المسلمة الأمريكية لها مكانة مهمة في التأثير على نتائج الانتخابات المحلية و وانتخابات الولايات في البلاد”.

ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 3 ملايين و450 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 1.1% من عدد السكان، وتعتبر أصواتهم مهمة بسبب إقامة معظمهم في ولايات “متأرجحة”.