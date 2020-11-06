القدرة: الشتاء أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة بغزة، أن وباء فيروس كورونا ما زال في حالة الانتشار، مشيرة إلى أن تزايد الإصابات يزيد من الحالات الخطيرة والحرجة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريحات صحفي، إن ارتفاع وتيرة الإصابات يمثل تحديا كبيرا وضغطا على المنظومة الصحية.

وأضاف القدرة، أن الحالة الوبائية غير مطمئنة، مشددا أن ذلك يتطلب الحذر الشديد وتضافر الجهود والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية.

وأشار إلى أن التهاون والاستهتار سيزيد من بؤر التفشي داخل مناطق قطاع غزة وسيتجه بالمجتمع نحو الأسوأ.

وشدد القدرة، على أن الشتاء أرض خصبة لانتشار الفيروسات وتداخل الأعراض مع الأنفلونزا الموسمية، محذرا أننا قد نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

وبين أن جميع فئات المجتمع أن يكونوا صمام أمان لنجاح جهود مواجهة الجائحة وتثبيط الانتشار من خلال تعزيز ومتابعة الالتزام بالضوابط الصحية.

ولفت أن وزارة الصحة تتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية وفق خطة واضحة، مشيرا إلى أن تمتلك منظومة لتصنيف درجة خطورة كل منطقة ومنظومة إنذار مبكر، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ودعا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة وغسل اليدين، وهي سلوكيات تمكنا من حماية أنفسنا ومن حولنا وتفادي السيناريو الأسوأ من تفشي الوباء.