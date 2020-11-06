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الاحتلال يطلق النار صوب أراضي الموطنين شرق دير البلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:32 - 06 نوفمبر 2020
جيش الاحتلال على حدود غزة جيش الاحتلال على حدود غزة
تقارير
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أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، نار رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين شرق دير البلح فتحوا النيران صوات أراضي المواطنين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

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