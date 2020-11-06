ظريف يلتقي مادورو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في كاراكاس أمس الخميس، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي استقبله بحرارة.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد التقى الخميس ايضا، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتباحث معها بشان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة للقاءه نظيره الفنزويلي خورجي آريزا.

وشارك ظريف الذي يزور كاراكاس لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين، في ندوة مشتركة برفقة نظيره الفنزويلي في مؤسسة "صموئيل ربينسون" تحت عنوان "فنزويلا – ايران في للدفاع عن العالم الجديد".

وتعتبر فنزويلا المحطة الاولى لظريف من جولته على 3 دول في أميركا اللاتينية والتي تشمل ايضا كوبا وبوليفيا ومن المقرر ان يشارك في لاباز في حفل تنصيب الرئيس البوليفي لويس ارسي.