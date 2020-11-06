سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 6/11/2020، وتقدمها لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، حيث أنها من الأخبار التي يبحث عنها القارئ اللبناني يوميا للاطلاع على أسعار صرف الليرة اللبنانية، حيث تحظى باهتمام كبير لدى شرائح مختلفة من المجتمع اللبناني، لا سيما الانهيارات الكبيرة التي شهدتها الليرة اللبنانية والتخوفات جراء توتر الأوضاع بين الأحزاب في تشكيل الحكومة اللبنانية.

وتتصدر الليرة اللبنانية محركات البحث العالمية نظرًا لخطورة ما تتعرض له الليرة اللبنانية من انهيار مستمر أمام الدولار والعملات الاجنبية الأخرى.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة

وتمكنت المظاهرات من اسقاط حكومة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة إلا أنها لم تحظى الحكومة الجديدة على اغلبية الجميع.

ولا تزال الأوضاع في جمهورية لبنان متوترة كثيرًا لعدم تشكيل حكومة لبنانية منذ استقالة سعد الحريري في بداية 2019.

وجاءت المظاهرات في لبنان نتيجة الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها لبنان منذ سنوات طويلة والتي تركت لبنان بحاجة إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده.

ووفقًا لتقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي فإن لبنان يحتاج إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده.

وجاءت اسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية على النحو التالي:

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة

1 دولار أمريكي يساوي 1,512.1300 ليرة لبنانية

5 دولار أمريكي يساوي 7,560.6500 ليرة لبنانية

10 دولار أمريكي يساوي 15,121.3000 ليرة لبنانية

20 دولار أمريكي يساوي 30,242.6000 ليرة لبنانية

25 دولار أمريكي يساوي 37,803.2500 ليرة لبنانية

50 دولار أمريكي يساوي 75,606.5000 ليرة لبنانية

100 دولار أمريكي يساوي 151,213.0000 ليرة لبنانية

يُشار إلى أن الليرة اللبنانية تعرضت لخسائر كبيرة جدًا خلال الفترة الماضية لا سيما منذ اندلاع مظاهرات اسقاط الحكومة في نهاية عام 2018 حتى بداية 2020