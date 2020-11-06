سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 6/11/2020

نقدم لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 6/11/2020، حيث نعرض إليكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، والذي يشهد تذبذبا واضحًا في عملية الصرف بين سعر البنك المركزي والسوق السوداء.

وعلى الرغم من اختلاق سعر الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء إلا أنه يحافظ على سعره في البنك المركزي ولم يتغير منذ اسابيع عدة.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 6 – 11 – 2020

وجاء سعر الليرة مقابل الدولار في البنك المركزي على النحو التالي:

1 دولار أمريكي = 512.4440 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0020 دولار أمريكي

أما سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء جاء على النحو التالي:

سجل سعر صرف الدولار نحو 2480 ليرة للشراء، و2510 ليرات للبيع في السوق الموازية.

ويعاني الشعب السوري من أوضاع اقتصادية صعبة وسط تدني قيمة العملة المحلية وتدهور الاقتصاد بشكل حاد.

ووفقا لأحدث البيانات التي رصدت حياة السوريين فإن قرابة 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

وتكبد الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري خسائر قدرت بنحو 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

اما سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي جاء على النحو التالي:

1 ريال سعودي = 136.6423 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

اما سعر الليرة السورية مقابل الليرة اللبنانية جاء على النحو التالي:

1 ليرة لبنانية = 0.3389 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 2.9508 ليرة لبنانية

يُشار إلى أن سعر الليرة مقابل الدولار يتغير وفقًا لتغير المنطقة الجغرافية وقد يصل الفارق إلى 50 ليرة بين (إدلب ودمشق وحلب).