غزة: قرار إغلاق المساجد بالمناطق المصنفة بالحمراء حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الخميس، إعادة إغلاق كافة المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء، اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الجمعة الموافق 6 / 11 / 2020م وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الأوقاف في بيان صحفي لها، أن ذلك يأتي وفق تقديرات لجنة الطوارئ العليا والجهات المختصة في وزارة الصحة بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا ف تلك المناطق.

وقررت الأوقاف إغلاق كافة المساجد في المناطق التالية: بيت حانون، مخيم جباليا، جباليا البلد، مشروع بيت لاهيا، التركمان، الجديدة، التفاح والدرج، الشيخ رضوان، النصر، بلوك C وF في مخيم النصيرات، حي الامل بخانيونس" .

وطالبت الأوقاف المواطنين في تلك المناطق بأداء الصلوات جماعة في المنازل، وعدم الذهاب للمساجد في المناطق المفتوحة لما يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء في القطاع.