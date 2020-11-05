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غزة: قرار إغلاق المساجد بالمناطق المصنفة بالحمراء حتى إشعار آخر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:46 - 05 نوفمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الخميس، إعادة إغلاق كافة المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء، اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الجمعة الموافق 6 / 11 / 2020م وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الأوقاف في بيان صحفي لها، أن ذلك يأتي وفق تقديرات لجنة الطوارئ العليا والجهات المختصة في وزارة الصحة بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا ف تلك المناطق.

وقررت الأوقاف إغلاق كافة المساجد في المناطق التالية: بيت حانون، مخيم جباليا، جباليا البلد، مشروع بيت لاهيا، التركمان، الجديدة، التفاح والدرج، الشيخ رضوان، النصر، بلوك C وF في مخيم النصيرات، حي الامل بخانيونس" .

وطالبت الأوقاف المواطنين في تلك المناطق بأداء الصلوات جماعة في المنازل، وعدم الذهاب للمساجد في المناطق المفتوحة لما يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء في القطاع.

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