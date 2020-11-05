"السموع" يفوز على الترجي النيصي في دوري المحترفين

حقق فريق شباب السموع "الليث" فوزه الأول في دوري المحترفين لكرة القدم، على حساب ترجي واد النيص بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، في افتتاح الجولة الثانية .

وقد انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني فرض السموع إيقاعه بشكل مطلق وسط اندفاع هجومي، وفي الدقيقة 65 حقق البديل وائل عواودة هدف التقدم لفريقه بعد متابعة للكرة من خارج الصندوق، أودعها في المقص العلوي لزاوية المرمى اليسرى .

وبعد الهدف، زادت معاناة الترجي وسط بحث "الليث" عن تعزيز النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 83 عندما احتسب الحكم ضربة جزاء، انبرى لها الوافد الجديد سعيد سباخي الذي ترجمها لهدف ثان .وبهذا الفوز رفع السموع رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي الترجي دون نقاط .

وتقام يوم غد الجمعة، في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين، ثلاثة لقاءات، على النحو التالي:

ثقافي طولكرم- الظاهرية، على ملعب الجامعة الأمريكية الساعة الرابعة مساء.

البيرة- طوباس، على ستاد فيصل الحسيني الساعة الرابعة مساء.

هلال القدس- جبل المكبر، على ستاد فيصل الحسيني الساعة السادسة مساء.