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مستشار رئيس الأركان الأرميني يدلي بتصريح عنيف ضد "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:48 - 05 نوفمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أدلى مستشار رئيس الأركان الأرميني فلادمير بوغسيان، بتصريح عنيف ضدّ "إسرائيل" وقارنها بألمانيا النازية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الأركان الأرميني قال هذا الكلام على خلفية التقارير التي تحدثت عن تزويد سلاح إسرائيلي إلى الجيش الاذربيجاني، الذي يتواجد في حالة قتال مع أرمينيا في الصراع على إقليم نغورو كاراباخ.

وكتب بوغسيان على صفحته على فايسبوك "اليوم "إسرائيل" وألمانيا 1993 نفس الشيء. نحن لن نسامح أحد ولن ننسى على أيدي من توجد دماء أرمينية. سيأتي يوم وننتقم".

يذكر أن الصراع بين آذربيجان وأرمينيا مستمر، وزارة الخارجية الأرمينية قالت  أمس إن القوات الأذربيجانية استهدفت مدينتي ستيباناكيرت وشوشا بقنابل عنقودية أدّت إلى وقوع إصابات بين المدنيين، وأن "لقوات ناغورنو كاراباخ الحق في الرد على قصف أذربيجان للمنشآت فيها".

يذكر أن رئيس إقليم ناغورنو كاراباخ أرايك هاروتيونيان اتهم في وقت سابق تل أبيب بالمسؤولية عمّا وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها أذربيجان في الإقليم.

ووزارة الخارجية الأرمينية قالت إن تركيا ترعى الحملة الإعلامية والسياسية الأذربيجانية

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