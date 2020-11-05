داخلية غزة تفرض اجراءات جديدة على قطاع غزة جراء كورونا

فرضت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، المزيد من الإجراءات المُشددة على البيوت التي تخضع للحجر الصحي، مشددة على أنه يمنع مغادرة أي فرد لتلك البيوت تحت كل الظروف.

وأشارت الداخلية في بيان صحفي لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي المنزلي ويغادر المنزل بأي طريقة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تصل إلى الحبس.

كما شددت على أنه يمنع الاحتشاد داخل المنازل، وإقامة بيوت العزاء والأفراح بأعداد كبيرة بما يخالف إجراءات السلامة والوقاية، وكلّ من يخالف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بحقه.

وأوعزت الداخلية، إلى الشرطة بتشديد إجراءات حظر التجوال بعد الساعة 8:00 مساء، ومنع الحركة بشكل كامل، وإغلاق المنشآت والمحال التجارية كافة.

وقررت إغلاق المساجد والمدارس في المناطق المصنفة حمراء، وتُسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات، اعتباراً من صباح غد الجمعة، ويستثنى من المدارس مرحلة الثانوية العامة فقط.

وذكرت الداخلية، إلى أن المناطق المصنفة الحمراء هي:

• محافظة شمال غزة: بيت حانون، مخيم جباليا، مشروع بيت لاهيا، جباليا البلد.

• محافظة غزة: التفاح والدرج، اجديدة، التركمان، الشيخ رضوان، النصر.

• الوسطى: بلوك C وF في مخيم النصيرات.

• محافظة خانيونس: حي الأمل.

وأكدت على التزام المواطنين المتنقلين في المركبات بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها.

كما دعت جميع المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة.