"بتكوين" تقفز إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات

ارتفعت قيمة الـ"بتكوين" الرقمية، اليوم الخميس، بنحو 9 في المئة، لتسجل مستوى لم تشهده منذ يناير/ كانون الثاني عام 2018، مع توجه أعين المستثمرين إلى الولايات المتحدة ترقبا للإعلان عن اسم المرشح الفائز برئاسة البلاد.

وبحسب بيانات منصة "كوين ديسك"، ارتفعت العملة الرقمية بنسبة 9.25% لتسجل 15271 دولارا، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وهو أعلى مستوى لها في قرابة 3 سنوات. تشكل بتكوين نصيب الأسد (نحو 65%) من سوق العملات الرقمية العالمي.

وتشعر الأسواق بتوتر نتيجة ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، التي تأخرت عن موعدها المعتاد، فعادة ما كان يعرف اسم الفائز بالسباق الانتخابي في نهاية ليلة الاقتراع، لكن وبعد يومين من التصويت، ما زالت الأمور غير محسومة.

كثيرا ما تكون العملات الرقمية وخاصة "بتكوين" من أكبر المستفدين من قلق المستثمرين الذي يسعون لحفظ أموالهم في استثمارات آمنة.

يشير الارتفاع الأخير في الأسعار إلى أن المشاركين في السوق ليسوا قلقين بشأن عمليات بيع ويتوقعون استمرار الارتفاع، وذلك بعد هبوط حاد في شهري مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول، وهو ما يعكس ثقة في الأداء الجيد على المدى الطويل.