السعودية تحدد 19 باب لدخول المصلين للمسجد الحرام

كثفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية، على أبواب المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد أن الإدارة عملت على الإشراف على جميع أبواب المسجد الحرام للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية البالغ عددها أكثر من (100) بابًا.

وبين الجعيد أن الأبواب الخاصة بالمصلين عددها (19)باب وهي (جسر اجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الارقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم82، مدخل جسر الارقم، سلم المروة، باب 88)، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها (13) وهي (باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، أبواب الصفا).

وقال الجعيد أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي ضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، وتأمين مراقبين على هذه الأبواب والبالغ عددهم اكثر من (150) موظفًا حيت يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه ، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان.

وتم التأكيد على الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة .

واختتم الجعيد تصريحه بأن هذه الخدمات بمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -ايدها الله- في توفير اجواء أمنه مطمئنه.