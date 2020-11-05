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"نيويورك تايمز": اتساع هامش تفوق بايدن على ترامب في نيفادا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:42 - 05 نوفمبر 2020
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تقارير
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز أصوات إضافية في مقاطعة كلارك.

وكانت الولاية (6 أصوات) قد أعلنت في وقت سابق بداية الأسبوع، أن نتائجها الرسمية لن تصدر قبل مساء الخميس.

جدير بالذكر أنه وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن المرشح الديمقراطي جو بايدن ومع فوزه بالسباق في ولايتي ويسكنسون وميشيغان، سيكون بحاجة فقط للفوز بولاية نيفادا لأنه سيمتلك 264 صوتا وتفصله 6 فقط عن الأصوات الـ270 الضرورية لفوزه بالانتخابات كاملة، وبالتالي ستفقد ولاية بنسلفانيا الهامة جدا مكانتها وستكون تحصيل حاصل.

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