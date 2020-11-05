موعد سباق الفورميلا formula 1 العالمية في السعودية

تستضيف السعودية سباق الفورميلا 1 العالمي في 5 نوفمبر، بعد الإعلان الرسمي بذلك، حيث تستضيف السعودية عروس البحر الأحمر، سباق الفورميلا1، وتم الإعلان عن هذا الحدث الفريد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أن السعودية تستضيف السباقات الشهيرة والفريدة في السنوات الماضية، بسبب الدعم المقدم من الأمير محمد بن سلمان، وقامت السعودية بإستضافة المنافسات والبطولات العالمية.

حيث استضافت السعودية سباق الفورميلا إي، وسباق الرالي، وكأس السوبر الأسباني، وحضر ميسي ورفاقه إلى السعودية كحدث رياضي هام، وكذلك كأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف، والمصارعة الحرة WWE وقامت بإستضافة العديد من البطولات الهامة في التنس، والفروسية وغيرها.

الفورميلا 1

كما استضافت السعودية نزال الدرعية التاريخي في رياضة الملاكمة، وسوف تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027، وتم الإعلان عن إستضافة السعودية لحدث رياضي هام جدًا، قمنا بالإعلان عنه في السطور الماضية، وهو حدث أعلنت عنه السعودية في الأيام الماضية، من أجل ذلك، نتابع معكم التقارير الشاملة التي تخص ذلك الحدث، الذي أصبح حديث العالم في الوقت الجاري.

وقامت السعودية باستضافة العديد من البطولات الهامة، من أجل جذب الجمهور لتلك الرياضات، وفقًا لخطة المملكة في التطوير العام، وعبر التوسيع الذي تقوم به، في رؤية المملكة 2030، يمكنكم متابعة الحدث الرياضي الهام، والأخبار التي نقوم بعرضها من وقت للثاني.

سباق الفورميلا 1

كما يتم إقامة الدوري السعودي لكرة القدم، وهو الدوري الأقوى في آسيا، الذي يضم نادي الهلال السعودي وإتحاد جدة وغيره من الأندية، التي فازت بدوري أبطال آسيا لكرة القدم من قبل، ووصلوا إلى كأس العالم للأندية في العديد من المرات، وقاموا بتمثيل الكرة السعودية وتشريفها، حيث تعد كرة القدم من ضمن الرياضات ذات معدل البحث المرتفع، وكذلك سابقات الرالي والعديد من الرياضات الأخرى.