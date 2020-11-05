ترامب يستنجد: أوقفوا العد !

في ظل استمرار تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن على الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعا الأخير إلى وقف فرز الأصوات في الانتخابات لا سيما في الولايات المتبقية.

وغرد ترامب عبر تويتر بكلمتين فقط وهما: "أوقفوا العد"، في اشارة إلى محاولة حملة ترامب بالتشكيك في فرز الاصوات الانتخابية مما قد يؤدي إلى خسارته سباق الرئاسة الامريكية.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

يُشار إلى أن عملية الانتخابات الأمريكية جرت مساء الثلاثاء الماضي بعد أن أدلى 100 مليون شخص في الانتخابات المبكرة عبر البريد والتصويت عن بعد.

ووفقًا للاحصائيات الشبه رسمية فإن بايدن يتقدم على ترامب حيث حصل الأول على 264 صوتًا انتخابيًا من أصل 270 بينما حصل ترامب على 214 صوتًا حتى الآن.