ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

عمان: 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:14 - 05 نوفمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

سجلت الأردن، اليوم الخميس، 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 2833 في العاصمة عمان.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، في موجزها اليومي، أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع في المملكة إلى 1,069 حالة، والإصابات إلى 95,864 إصابة، منذ بدء الجائحة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات