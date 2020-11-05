عمان: 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الأردن، اليوم الخميس، 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 2833 في العاصمة عمان.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، في موجزها اليومي، أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع في المملكة إلى 1,069 حالة، والإصابات إلى 95,864 إصابة، منذ بدء الجائحة.
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