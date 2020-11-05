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رئيس بلدية دير البلح  يتابع ميدانيا المناطق المتأثرة بكمية الأمطار  وآليات العمل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:54 - 05 نوفمبر 2020
رئيس بلدية دير البلح  يتابع ميدانيا المناطق المتأثرة بكمية الأمطار  وآليات العمل رئيس بلدية دير البلح  يتابع ميدانيا المناطق المتأثرة بكمية الأمطار  وآليات العمل
تقارير
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أجرى رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة  جولة تفقدية للأماكن التي تأثرت نتيجة تساقط الأمطار بغزارة والتعامل بشكل فوري مع مجريات الأمر  لسلامة المواطنين وذلك في إطار متابعة العمل ميدانيا والاطلاع عن كثب على الاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة فصل الشتاء.

وشملت الزيارة شارع صلاح الدين الذي تجمعت فيه المياة بشكل كبير ما أدى إلى عرقلة وتقييد حركة المركبات والمواطنين على حد سواء.

وأضاف: تم من خلال المتابعة مع الدفاع المدني وشرطة المرور ضبط حركة السير وسحب كميات المياه المتجمعة قرب منطقة أبو هولي، لافتاً إلى تسليك بعض المناهل التي تؤثرت بفعل غزارة الأمطار بشكل فوري وعاجل.

على الصعيد ذاته بين أنه منذ اللحظة الأولى لتساقط الأمطار تم متابعة مجرى وادي السلقا ومنسوب المياه حيث تم إرسال طواقم البلدية وآلية الكباش وعمل اللازم لضمان عدم وصول مياة مجرى الوادي لمنازل المواطنين.

وشدد أن لجنة طوارئ فصل الشتاء بالبلدية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات الميدانية خلال الموس، متمنياً أن يمر الموسم بأقل الخسائر.

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