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فيديو من غزة يحذر "إسرائيل": مهلة الشهرين تقترب من النهاية!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:43 - 05 نوفمبر 2020
مراقبة جيش الاحتلال لـ حدود غزة مراقبة جيش الاحتلال لـ حدود غزة
تقارير
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زعم مراسل اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تساحي دبوش أن مقطع فيديو وصله من قطاع غزة يحذر "إسرائيل" من الانفجار الكبير ويهددها بأن مهلة الشهرين التي منحتها المقاومة لحكومة نتنياهو قد شارفت على الانتهاء.

وادعى مراسل اذاعة الاحتلال بأن الفيديو وصله عبر حسابه على منصة واتساب من مستخدم اسمع Gaza وجاء الفيديو بعنوان "مهلة الشهرين تقترب من النهاية".

ووفقًا لمترجم اللغة العبرية فإن الرسالة المكتوبة في مقطع الفيديو عبارة عن تهديد وتحذير من قبل معد الفيديو إلى "إسرائيل".

وجاءت الرسالة على النحو التالي:

  • يستمر الحصار الإسرائيلي على غزة ومعاناة السكان تزداد سوءا
  • أنتم تواصلون خنق 2 مليون شخص في قطاع غزة، حكومتكم لم تقم بتنفيذ التفاهمات واكتفت بالمنحة القطرية فحسب
  • لن ندفع ثمن الحصار وحدنا، من يحرم سكان قطاع غزة الحياة الطبيعية والعيش بكرامة هو الذي يدفع لتدهور الوضع ويؤدي لتصعيد
  • الوضع الحالي لن يستمر طويلا، الوقت ينفد
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