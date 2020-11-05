فيديو من غزة يحذر "إسرائيل": مهلة الشهرين تقترب من النهاية!

زعم مراسل اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تساحي دبوش أن مقطع فيديو وصله من قطاع غزة يحذر "إسرائيل" من الانفجار الكبير ويهددها بأن مهلة الشهرين التي منحتها المقاومة لحكومة نتنياهو قد شارفت على الانتهاء.

وادعى مراسل اذاعة الاحتلال بأن الفيديو وصله عبر حسابه على منصة واتساب من مستخدم اسمع Gaza وجاء الفيديو بعنوان "مهلة الشهرين تقترب من النهاية".

ووفقًا لمترجم اللغة العبرية فإن الرسالة المكتوبة في مقطع الفيديو عبارة عن تهديد وتحذير من قبل معد الفيديو إلى "إسرائيل".

وجاءت الرسالة على النحو التالي: