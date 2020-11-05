وزارة الاتصالات و"HTD" يبحثان سبل التعاون في مجال الأمن السيبراني

التقى د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسيد هيثم موسى المدير العام لشركة "اتش.تي.دي تكنولوجيز"، والسيدة ميس النعيمي من دائرة تطوير الأعمال في الشركة، بهدف عرض الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة في مجال الأمن السيبراني وبحث آليات التعاون المستقبلية، وذلك في مقر الوزارة في رام الله، وبحضور عدد من الدوائر ذات العلاقة.

من جانبه، أشاد د. سدر بمبادرة الشركة لعقد اللقاء وأكد على أهمية وجود شركات فلسطينية قادرة على تقديم خدمات الأمن السيبراني وفق المعايير العالمية، كما أوضح ضرورة التكامل بين الوزارة من جهة والشركات الفلسطينية العاملة في ذات المجال من جهة أخرى.

وتطرق د. سدر الى المشاريع التي تقوم الوزارة على إنجازها موضحا أن الأمن السيبراني والقدرة على حماية الأنظمة والتطبيقات مكوّن اساسي في هذه المشاريع لضمان استمراريتها وتحقيق غاياتها.

بدوره قام السيد هيثم موسى بتقديم شرح موجز عن الشركة والخدمات المميزة التي تقدمها في مجال الأمن السيبراني، موضحا أن عددا من هذه الخدمات يتم تقديمها لأول مرة في فلسطين، مشيرا الى أن العمل جار على إطلاق خدمات جديدة خلال الفترة القريبة تهدف لرفع درجة الوعي بالتهديدات السيبرانية وطرق الحماية والوقاية منها.

هذا وبحث الحضور خلال اللقاء آليات التعاون وتحديد مجالات التقاطع بين خطط الشركة التطويرية ومشاريع الوزارة المستقبلية، وانتهى اللقاء بالاتفاق على عقد جلسات وورشات عمل مشتركة في وقت قريب.

ومن الجدير بالذكر أن "اتش.تي.دي تكنولوجيز" هي شركة مساهمة محدودة، تأسست في العام 2010، تقدم العديد من الخدمات التقنية وحلول الأمن السيبراني وخدمات القيمة المضافة والرسائل القصيرة. للاطلاع على خدمات الشركة، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: https://www.htd.red .