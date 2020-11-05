تحديث تردد طيور الجنة 2021 نايل سات وعربسات

حدثت قناة طيور الجنة للأطفال تردد طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات مما أثار دفع مئات الآلاف من الأطفال للبحث عن تردد القناة.

وتبث القناة فيديوهات مسلية للأطفال وترفيهية وتعليمية مما يدفع الاطفال لقضاء وقت طويلٍ من المتابعة على برامجها الشيقة.

ويشاهد قناة طيور الجنة فئات مختلفة من المجتمع أغلبهم من فئة الأطفال إلا أنها تسرق بعض الوقت من كبار السن بسبب ما تقدمه من محتوى مميز ومتنوع.

وتهتم القناة بنشر محتوى تعليمي وترفيهي ووطني يعلم الاطفال ويهذبهم في طريق الاستفادة من الوقت الذي يقضيه الاطفال أمام شاشة القناة.

تردد طيور الجنة 2021

ويمكن للمشاهد أن يقوم على ادخال تردد القناة من على قمر النايل سات أو عربسات حيث نقدم لكم اليوم باقة من تردد النايلسات, القمر الصناعي نايل سات 2021 قناة طيور الجنة.

نشأة طيور الجنة

انطلقت طيور الجنة عام 2008 وهي قناة متخصصة للأطفال وتناسب الأجواء العائلة، ويمكن الاعتماد عليها في ترك امام التلفاز ليشاهدها، لان محتواها مناسب للأطفال.

واسس خالد مقداد قناة طيور الجنة والذي نشأ في دولة الكويت ويحمل الجنسية الأردنية، كما أنه من أصل فلسطيني مسلم ومتزوج من مروة حماد والتي تشارك في بعض الفيديوهات مع اطفالها، كما يوجد له 5 أبناء وهم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

ادخل تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعربسات

وهناك يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة بنفسك على تلفاز، ومتابعة احلى الأصوات والفيديوهات المتنوعة، ومشاهدة القناة بجودة عالية ودقة كبيرة، وصوت نقي خالي من التشويش، من خلال الترددات المرفقة أدناه.

تردد مباشر قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2021 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).