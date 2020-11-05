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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أردوغان يكشف عن هدف بلاده القادم

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 16:02 - 05 نوفمبر 2020
اردوغان اردوغان
تقارير
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كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء اليوم الخميس عن الهدف الذي ستسعى له تركيا لتحقيقه في العام القادم 2021.

وأوضح أردوغان أن الهدف الذي ستسعى بلاده لتحقيقه هو أن تتصدر قائمة الدول العالمية في كافة مجالات الطاقة المتجددة.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية: "إن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة منذ عام 2002، قامت بإنجازات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة".

وأضاف: "بفضل الاستثمارات المكثفة في هذا المجال، باتت تركيا في المرتبة الـ12 عالميا في مجال الطاقة المتجددة".

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