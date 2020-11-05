عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة المتطرف يهودا غليك اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن 50 مستوطنًا بقيادة "غليك"، بينهم طلاب من طلبة المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة، ومنهم 10 عناصر مخابرات، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت المصادر أن عناصر المخابرات اقتحمت مصليات داخل المسجد الأقصى.

وكانت جماعات الهيكل قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

في حين دعت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، عموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.