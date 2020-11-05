الصحة: 4 حالات وفاة و582 اصابة في فلسطين خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في رام الله صباح اليوم الخميس، وفاة 4 أشخاص واصابة 582 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة المحتلة وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الضفة المحتلة سجلت اصابة 334 شخصًا و4 حالات وفاة بينما في قطاع غزة تم تسجيل 248 اصابة جديدة.

وحول عدد المتعافين قالت الوزارة: "إن الضفة المحتلة سجلت تعافي 258 حالة، بينما في قطاع غزة سجلت تعافي 198.

وفي ذات السياق أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.36%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 57 عاماً من قلقيلية، مواطنة 71 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، مواطن 62 عاماً من طولكرم، مواطن 78 عاما من الخليل).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 258 حالة في الضفة الغربية (الخليل 98، جنين 32، نابلس 73، طولكرم 28، قلقيلية 5، سلفيت 14، طوباس 8) ، إضافة إلى 198 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (102)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، جنين (24)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (7)، طولكرم (20)، طوباس (7)، قطاع غزة (248)، ضواحي القدس (8).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.