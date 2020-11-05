عشراوي تتعافى من "فيروس كورونا"

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس 5/11/2020، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، تعافت من فيروس كورونا الذي أصيبت به.

وكانت عشراوي قد أعلنت في 11/10/2020، إصابتها بفيروس كورونا، الذي سبق وأن أصيب به أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات.

وقالت وزيرة الصحة في تغريدة لها :"ألف الحمد الله على السلامة حبيبتنا د حنان عشراوي كنت قويه كالعادة أمام فيروس كورونا وتغلبت عليه."

وأضافت:"د حنان من أفضل ما تعرفت على مريض يتعامل بكل حكمه وإدراك وتفهم (قرأت وثقفت نفسها الكثير عن طبيعة الفيروس والمرض )وتعاون والتزام بكافة الإجراءات والتعليمات الطبية مع الكادر الطبي و لهذا استطاعت التغلب على فيروس كورونا."

وزادت:"ألف الحمد الله على السلامة ودمت للوطن عنوان هام ودامت صحتك وعافيتك لمزيدٍ من العطاء، وإن شاء الله الشفاء لجميع مرضانا وأن يزول هذا الوباء عن فلسطين".