صادم لترامب: 77% من يهود أمريكا يصوتون لبايدن

كما هو متوقع، كشف استطلاع جديد أجرته منظمة "جي ستريت" في يوم الانتخابات الأمريكية، أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن ، مقابل 21% للرئيس ترامب.

وهذه النسبة بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات. بحسب موقع i24 الاسرائيلي.

وفي السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، ايد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديموقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين، الحديث عن اسوأ نتائج حققها الحزب الجمهوري بين الناخبين اليهود من عام 2008.

ووفقا للاستطلاع فان القضايا الرئيسية التي تهم الناخبون اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، تغير المناخ (26%)، التأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى "إسرائيل" كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.

وقال معد الاستطلاع جيم جريستان: "أن انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد اربع سنوات من ولاية رئيس الكثيرين كرهه الكثيرون منهم".

وأضاف جريستان :"الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمي بتأييد المرشحين الديموقراطيون، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت فترة اوباما مثل ابرام الاتفاق النووي مع ايران".