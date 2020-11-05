الصحة: عطل كامل في محطة الوليد الرئيسة والاحتلال يعرقل وصول قطع الغيار

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 5/11/2020، أن محطة التوليد الرئيسة تعرضت للتعطل الكامل من خلال تعطل لأحد أجزائها الرئيسة، والذي يقوم بسحب الهواء الجوي وفرز الأوكسجين عبر خزان خاص به وضخه لأقسام المرضى في العناية المكثفة وغرف العمليات.

وأوضح مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة م. بسام الحمادين، في حديثٍ لإذاعة صوت القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه نتيجة هذا التوقف توقفت المحطة بالكامل والشركة الموردة للمحطة موجودة في القدس والاحتلال يعرقل في دخولها.

وقال الحمادين:"لدينا ما يقارب 20 محطة أوكسجين موزعة على مستشفيات القطاع، وعندما نكون بحاجة لقطع غيار يُسوف الاحتلال في دخولها وبعد ضغوطات يتم إدخالها لكن بعد تضرر العملية الصحية. "

وبين، أن ضغط الأوكسجين من خلال الأسطوانات أقل من ضغطه من خلال المحطة الرئيسة وبالتالي لا يمكن الاستفادة من أوكسجين الأسطوانات ولا يمكن تشغيل ماكنة التخدير.

وتابع:"بالأمس قمنا بتحويل العمليات القيصرية إلى مستشفى الشفاء بسبب توقف الخدمة في أقسام الولادة القيصرية."

ولفت إلى أن هناك تواصل مع منظمة الصحة العالمية للضغط على الاحتلال لإدخال هذه القطعة لإصلاح محطة التوليد.

وشدد على أن هذه سياسة الاحتلال في تجديد الحصار وخنق القطاع من جديد ونحن في وضع ينذر بالخطر.

وأكد الحمادين وجود حالة ترقب وخوف من قبل الأهالي ومن وزارة الصحة حيث تتابع اتصالاتها للضغط على الاحتلال