الدفاع المدني ينفذ عدة مهام في أول منخفض ويتخوف من هطول أمطار غزيرة

أكد المقدم رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني، اليوم الخميس 5/11/2020، أن طواقم جهاز الدفاع المدني جاهزة منذ الساعات الأولى لمتابعة تطورات الحالة المناخية وتتابع بشكل حثيث مع الطواقم المختصة لمعرفة الأماكن التي من الممكن أن ترتفع فيها مياه الأمطار.

وأعرب الدهشان، عن خشيته من هطول أمطار غزيرة في وقت زمني قصير، حيث أن ذلك هذا يسبب لنا إشكاليات كبيرة لأن البنية التحتية داخل قطاع غزة لا تستوعب شدة الأمطار.

وبين، أن طواقم الدفاع المدني خلال الساعات الماضية بعض المهام , والأوضاع تحت السيطرة حتى الآن , لكن الخشية من المنخفضات القادمة .

ووجه مدير العمليات في الدفاع المدني، المواطنين لتتبع ارشادات جهاز الدفاع المدني في المنخفضات.

وأوصى، ربات المنازل بضرورة التعامل مع الكهرباء بشكل حذر , واستشعار الخطر قبل وقوعه، محذراً من ترك المدفئة أو أي جهاز كهربائي موصول بالكهرباء أثناء انقطاع الكهرباء أو أثناء الخلود للنوم .

وحث المواطنين أن يتفقدوا الأشياء التي من الممكن أن تتطاير على أسطح منازلهم، وعدم الاسراف في استخدام المياه حتى لا تبقى الخزانات فارغة وتطاير بفعل الرياح .