ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

مقتل سيدة أردنية وابنتها بالرصاص في أمريكيا

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 10:31 - 05 نوفمبر 2020
الشرطة الامريكية الشرطة الامريكية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قتلت سيدة أردنية وابنتها، اليوم الخميس، برصاص مسلح امريكي في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن مواطن امريكي (متعاطي مخدرات) أطلق النار على العائلة الأردنية ما اسفر عن مقتل السيدة وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية)".

وأضاف الفايز، أن الجاني يقطن في شقة مجاورة، حيثُ قدمت احدى العائلات شكوى ضده بسبب الازعاج المتكرر، وظن أن العائلة الأردنية هي من قدمت الشكوى، وأطلق النار عليهم، وخطف الطفلة.

وأشار إلى أن الشرطة الامريكية حضرت إلى المكان، وحدث تبادل إطلاق نار مع المسلح ما أدى لمقتله.

وأكد على أن الوزارة تتابع الحادثة مع واشنطن.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات