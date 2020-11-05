مقتل سيدة أردنية وابنتها بالرصاص في أمريكيا

قتلت سيدة أردنية وابنتها، اليوم الخميس، برصاص مسلح امريكي في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن مواطن امريكي (متعاطي مخدرات) أطلق النار على العائلة الأردنية ما اسفر عن مقتل السيدة وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية)".

وأضاف الفايز، أن الجاني يقطن في شقة مجاورة، حيثُ قدمت احدى العائلات شكوى ضده بسبب الازعاج المتكرر، وظن أن العائلة الأردنية هي من قدمت الشكوى، وأطلق النار عليهم، وخطف الطفلة.

وأشار إلى أن الشرطة الامريكية حضرت إلى المكان، وحدث تبادل إطلاق نار مع المسلح ما أدى لمقتله.

وأكد على أن الوزارة تتابع الحادثة مع واشنطن.