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قوات الاحتلال تغلق الموقع الأثري أمام المواطنين في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 10:01 - 05 نوفمبر 2020
قوات الاحتلال تغلق الموقع الأثري أمام المواطنين في نابلس قوات الاحتلال تغلق الموقع الأثري أمام المواطنين في نابلس
تقارير
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الموقع الاثري أمام المواطنين بعد اقتحام بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس في الضفة المحتلة.

رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أفاد بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها فرق هندسية، اقتحمت البلدة وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين".

وهددت قوات الاحتلال بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها 17 مترا والمنصوبة في "ساحة البيادر" بالبلدة، وفق عازم.

ومنذ نهاية الثمانينيات، تتعرض المواقع الاثرية في الضفة الغربية لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق العامة "الإسرائيلية".

 

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