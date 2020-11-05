القيادي عدنان: اعتقالات طولكرم إفلاس جديد للاحتلال ومصدر قلق على الأسير الأخرس

أكد الشيخ المحرر خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 5/11/2020، أن حملة الاعتقالات الواسعة في عدة بلدات بطولكرم لكوادر الجهاد تعد مصدر قلق على حياة الأخ ماهر الأخرس وتشي بنية سوء للاحتلال معه.

ووصف القيادي عدنان في تصريح صحفي، تعقيباً على حملة الاعتقالات التي طالت محرري الجهاد بطولكرم، الحملة بالمسعورة بحق المحررين وإفلاس جديد من المحتل لإنهاء إضراب ماهر الأخرس.

واعتبر عدنان، أن رسالة المحتل واضحة وهي إرهاب كل مساندي ماهر الأخرس، لافتاً إلى أنه إن لم يطلق سراح المعتقلين سنكون أمام إضرابات جديدة وعنيفة.

وأكد القيادي عدنان، أن اعتقالات الاحتلال بطولكرم يجب أن تقابَل بمزيد إسناد وتصعيد في الإضراب البطولي عن الطعام.

وقال القيادي عدنان:"لم نتوقع خيراً يوماً من المحتل ومن يمشي في رفضه ومقاومته استعد لما هو أكثر من الإعتقال، وليفرح الصليب الأحمر الدولي ومن أخرج عنوة عدد من معتقلي الليلة من المقر الدولي بطولكرم بعد تغييبهم أسرى في سجون الإحتلال!!.

ودعا القيادي عدنان، المحررين وأبناء شعبنا المجاهد من كافة ألوان الطيف السياسي للرد على اعتقالات الاحتلال في صفوف مساندي الأخ ماهر الأخرس بمزيد من القيام بالواجب معه وتصعيد الإسناد الشعبي له.

وكانت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء أعلنت اليوم الخميس 5/11/2020، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شنت حملة واسعة طالت عدد من محرري حركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة.

وأوضحت المؤسسة، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم طالت عدد من محرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم.

وأفادت المؤسسة، أنه عرف من بين المعتقلين: لؤي الأشقر، ونظير نصار، وفادي رداد، وجاسر خاروف، وعماد العصبه، ونادر الخاروف، وأمجد عدنان، ومروان صدقي، وفؤاد القب.