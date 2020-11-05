هل أشعة الشمس المرتفعة تمنع الإصابة من فيروس كورونا ؟

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن تعرض الشخص لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع أو يعالج مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت أن الأشخاص قد يصابون(بكوفيد-19) مهما كان الجو مشمساً أو حاراً.

وأشارت إلى أن البلدان ذات الطقس الحار أبلغت عن حالات إصابة بالعدوى.

ونبهت المواطنين إلى ضرورة الحرص على تنظيف اليديين جيداً مراراً وتكراراً، مع تجنب لمس العين والفم والأنف، من أجل الحماية من فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت أعراض الوباء الجديد، وهي: فقدان الشم والتذوق والسعال وارتاع درجات الحرارة وضيق في التنفس والاسهال، علمًا أنه حتى الآن لم تنتج الدول اللقاح المضاد.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن تسجيل 3 وفيات و 734 إصابة بفيروس كورونا في محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقال تقرير وزارة الصحة ان الاصابات الجديدة المسجلة كاتالي: "401" المحافظات الشمالية ومدينة القدس: 52 ، و المحافظات الجنوبية: 281

وبينت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.28%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 90 عاما من عصيرة الشمالية في نابلس، مواطنة 79 عاماً من الدوحة بمحافظة بيت لحم، مواطنة 92 عاماً من طولكرم).