رابط فحص الأسماء: استمرار صرف الـمنحة القطرية الـ100 دولار

يتواصل لليوم الثاني على التوالي، صرف الـمنحة القطرية الـ100 دولار على 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة وسط الإجراءات الوقائية بسبب تفشي فيروس كورونا حيث جرى نشر رابط فحص الأسماء الثلاثاء.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اعلنت ، أن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 $ لكل عائلة يوم الأربعاء 4/11/2020.

وأوضحت الوزارة أن المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء –"عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر" - وعمره أقل من 70عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

آلية توزيع المنحة القطرية

وعن آلية توزيع المنحة القطرية في فبراير 2020، بيّن السفير القطرية محمد العمادي، أنه ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال العمادي: إن "هذا الاجراء الجديد من اجل الحفاظ على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي".

أشار إلى أن عملية توزيع المنحة القطرية عن شهر أكتوبر ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار