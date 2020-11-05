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سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 5/11/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:21 - 05 نوفمبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 5/11/2020 سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 5/11/2020
تقارير
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يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 5/11/2020 باهتمام كبير. وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 5/11/2020

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      208.35 شيكل      $61.44

سعر الذهب عيار 22 190.99 شيكل      $56.32

اسعار الذهب عيار 21      182.31 شيكل      $53.76

اسعار الذهب عيار 18      156.26 شيكل      $46.08

سعر الذهب عيار 14 121.54 شيكل      $35.84

سعر الذهب عيار 12 104.17 شيكل      $30.72

اسعار أوقية الذهب   6,480 شيكل $1,911

اسعار جنيه الذهب   1,458 شيكل $430.09

اسعار كيلو الذهب    208,349 شيكل     $61,441

آخر تحديث لسعر الذهب في فلسطين اليوم 5/11/2020

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

4 نوفمبر     207.92     181.93     155.94     121.29     103.96

3 نوفمبر     208.77     182.68     156.58     121.79     104.39

2 نوفمبر     208.08     182.07     156.06     121.38     104.04

1 نوفمبر     205.88     180.15     154.41     120.10     102.94

31 أكتوبر    205.90     180.17     154.43     120.11     102.95

30 أكتوبر    205.87     180.14     154.40     120.09     102.93

29 أكتوبر    205.55     179.86     154.16     119.90     102.77

28 أكتوبر    205.75     180.03     154.31     120.02     102.87

27 أكتوبر    207.41     181.49     155.56     120.99     103.71

26 أكتوبر    207.48     181.55     155.62     121.03     103.74

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