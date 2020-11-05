بسبب "كورونا".. منع دخول مسافرين للصين من دولتين

منعت الحكومة الصين اليوم الخميس، المسافرين الأجانب من بريطانيا وبلجيكا مؤقتًا من دخول أراضيها، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في الدولتين.

وشددت الصين، القيود المفروضة على المسافرين الآتين من دول عديدة أخرى، في إطار مواجهة الفيروس.

وفي بريطانيا بلغ عدد المصابين بالوباء في المملكة المتحدة أكثر من مليون شخص، توفي منهم ما يقرب من 48 ألفا.

وقررت الصين، "تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتحدة مؤقتا"، حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة مطلع العام الحالي على الأراضي الصينية فيما انتقل بعدها إلى جميع دول العالم.