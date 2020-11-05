بينهم 10 أسرى محررين: حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 5/11/2020، حملة دهم واقتحامات لعدد من القرى والمدن بالضفة المحتلة طالت اعتقالات عدد من الشبان بينهم 10 أسرى محررين .

واعتقلت قوات الاحتلال فادي منذر رداد (43 عاما)، ولؤي ساطي الأشقر (44 عاما) من بلدة صيدا، وعماد أحمد عصبة، وجميل جمال جعار، ومالك عبد القادر جعارنة، ونظير محمد نصار، وجاسر محمد خاروف من بلدة علار، ومروان محمود صدقي (26 عاما)، وأمجد عدنان أبو خليل (40 عاما)، من بلدة عتيل، وفؤاد محمد القب من بلدة دير الغصون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع الشهر الحالي أربعة مواطنين من مختلف مناطق طولكرم، بينهم أسرى محررين، ليرتفع عدد المعتقلين حتى اليوم إلى 14 أسيرا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة بيت ريما.

وقال شهود عيان:"إن الاحتلال اعتقل الشاب غسان إحسان الريماوي (31 عاما) بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته."