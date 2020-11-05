كهرباء غزة: فصل خط رقم (7) المغذي للمحافظة الوسطى

أفادت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الخميس، بأن الأحوال الجوية الليلة تسبب بفصل خط رقم 7 المغذي لمحافظة الوسطى من داخل "الخط الأخضر" وكذلك خروج أحد التوربينات العاملة فى محطة التوليد عن العمل بسبب خلل طارئ.

وأوضحت شرطة الكهرباء، أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لإعادة كميات الكهرباء التي فقدت بسبب تلك الأعطال الطارئة، والتي تقدر ب(12) ميجاوات للخط الإسرائيلي و(20) ميجاوات لتوربين المحطة، بما مجموعه قرابة (32) ميجاوات من أصل (185) ميجاوات تقريبا.

وتشهد حالة الطقس في فلسطين منخفضًا جويًا خلال ساعات مساء اليوم الاربعاء وصباح غدًا الخميس وسط توقعات بسقوط أمطار متفرقة.

ويترقب المواطنون في قطاع غزة حالة الطقس بقلوب مليئة بالإيمان والروحانية موسم الشتاء لما يتميز به عن المواسم الأخرى بكثير من الأمور.