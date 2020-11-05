طقس فلسطين: جو ممطر وانخفاض للحرارة

من المتوقع أن تبقى الفرصة سانحة م لسقوط زخات من المطر في ساعات النهار على مناطق مختلفة في البلاد مع تراجع تدريجي وواضح في قوة المنخفض وشموليته وتأثيره، ومن المتوقع أن يستقر الجو مع ساعات المساء في معظم المناطق.

يستمر تأثير البلاد بامتداد المنخفض الجوي، اليوم الخميس، وتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وأجواء باردة بشكل واضح في الجبال العالية، مع استمرار فرصة هطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال.

وفي يوم الجمعة، تسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين، مع فرصة ضعيفة لتساقط زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق صباحا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق وباردة في قمم الجبال، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

وفي يومي السبت والأحد تبدأ الحرارة بالارتفاع من جديد مع أجواء خريفية وحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو مستقر في معظم المناطق مع فرصة ضعيفة لبعض الزخات المحلية.