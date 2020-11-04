فوز متحولة جنسيًا بمنصب عضو في مجلس الشيوخ الامريكي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، فوز المرشحة الامريكية والمتحولة جنسيًا "سارة ماكبرايد" في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية "ديلاوير".

وأوضح الاعلام الأمريكي، أن الثلاثينية "ماكبرايد" تعد أول متحولة جنسيًا في تاريخ الولايات المتحدة تفوز بمنصب عام.

وقالت الفائرة في مجلس الشيوخ عبر حسابها على "تويتر" "بينما تستمر ولاية ديلاوير في مواجهة أزمة كوفيد، فقد حان الوقت للعمل من أجل الاستثمار في السياسات التي ستحدث فرقًا للعائلات العاملة".

وكانت مجلة "بوليتكو" الامريكية، قد ذكرت أن السيدة "ماكبرايد" جزء من موجة من المرشحين المتحولين جنسيًا الذين يتنافسون على منصب في هذه الدورة الانتخابية.

واحتفظ الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب حتى الآن، في حين أن المعركة على مجلس الشيوخ لا تزال قائمة، مع استمرار عد الأصوات في الانتخابات الأمريكية، وفق موقع فوكس نيوز الأمريكي.

وتوجه ملايين الأمريكيين أمس الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للأداء بأصواتهم لانتخاب الرئيس الأمريكي 46، حيثُ يتنافس دونالد ترامب ممثلاُ عن الحزب الجمهوري، وجون بادين عن الحزب الديمقراطي على الرئاسة، فيما لم تسحم النتائج بعد.