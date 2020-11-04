بايدن: حققت الفوز على ترامب بفارق 3 مليون صوت في التجمع الانتخابي

أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه حقق الفوز على الرئيس دونالد ترامب بفارق 3 ملايين في التصويت الشعبي رغم عدم انتهاء فرز نتائج الانتخابات بعد.

وقال بايدن في تصريحات صحفية مساء الأربعاء: "هوامش فوزي في ولايتي ويسكونسن وميشيغن أكبر من هوامش فوز ترامب فيهما خلال الانتخابات السابقة"

وأضاف: "من الواضح أننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي".

يذكر أن بايدن حتى الساعة 11:30 حقق فوزًا على ترامب بحصوله على 248 مقابل 214 لترامب ويبقى لبايدن فقط أن يحقق 22 صوتًا للفوز بالانتخابات بشكل رسمي.

وأكد بايدن أن الرئاسة ليست مؤسسة حزبية وتتطلب واجبًا لرعاية كافة الأمريكيين وسأعمل جاهدا لصالح الجميع، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الأمريكيين لا تعني بأن الامريكان أعداء "وفي حال فوزي سأكون رئيسا لكل الأمريكيين"

ولفت إلى أن الولايات المتحدة حققت الكثير ولن يقبل الامريكان بأن يتم اسكاتهم والانتصار الذي حققه بايدن هو انتصار للديمقراطية الأمريكية".