الزمالك يصعد إلى نهائي إفريقيا بانتصار مثير على الرجاء



تأهل الزمالك المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن حصد فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الرجاء المغربي بنتيجة (3-1) مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي البطولة على ستاد القاهرة.

وأكد الزمالك تفوقه بعد أن فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد وهو ما ضمن للفريق الأبيض الصعود للمباراة النهائية التي تقام يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أمام منافسه التقليدي الأهلي المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تقدم الرجاء بهدف الكونغولي بن مالانجو في الدقيقة 46، لكن الزمالك عاقب الفريق المغربي بثلاثية سجلها التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 61 ثم ثنائية مصطفى محمد في الدقيقتين 85 و87.

وجاءت المباراة في مجملها حافلة بالندية بين الفريقين وحملت صراعاً تكتيكياً مميزاً بين البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك وجمال السلامي مدرب الرجاء.

ونجح الزمالك في قلب الطاولة على الرجاء الذي قدم شوطاً رائعاً ولكنه دفع ثمن التراجع البدني والأخطاء الدفاعية.