حقيقة فيديو "ماكرون" يهاجم الخليفة عمر بن الخطاب وعائشة ام المؤمنين

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فيديو مترجم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسيئ إلى خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وانتشر الفيديو بشكل كبير جدًا ويبدوا أن الترجمة الحرفية غير دقيقة وفقًا لموقع سبوتنيك الروسي الناطقة بالعربية.

ويأتي الفيديو في خضم توتر المشاعر بين السلطات الفرنسية والعديد من الشعوب والدول الإسلامية، على خلفية موقف باريس من الرسوم الساخرة التي استهدفت نبي الإسلام (محمد) صلى الله عليه وسلم.

وجاء في الفيديو المترجم:

لو كنتم تحبون محمد لتبرأتم من هذه المرأة وعمر الذي أساء إلى رسولكم، في إشارة إلى عمر وزوجة النبي السيدة عائشة.

في الحقيقة هذا الكلام لم يصدر عن الرئيس الفرنسي، وتقود العلامة المائية الموجودة على المقطع إلى حساب اسمه "ذو الفقار المغربي" على "يوتيوب" والذي نشره أولا، وكتب في مقدمته:

إن "خطاب ماكرون لا علاقة له بالترجمة المصاحبة له، وأن كل ما ورد بالفيديو هو عمليات مونتاج خاصة بصاحب الحساب.

في الأول من سبتمبر/ أيلول، قال ماكرون: "ليس من شأني التعليق على قرار الصحفيين بالنشر ولدينا حرية تعبير وحرية عقيدة، لدينا حريات في فرنسا لكن علينا أيضًا إظهار الاحترام والكياسة".

وتوترت الأمور في فرنسا بشكل كبير، مؤخرا، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني، بسبب عرض الأول على تلاميذه، رسوما مسيئة للنبي (محمد).

لكن التوتر بلغ ذروته بعدما تعهد ماكرون بمواصلة نشر فرنسا للرسوم الساخرة، في موقف أثار استهجان الشعوب والحكومات الإسلامية حول العالم.