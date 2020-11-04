يترقب الملايين من الناس موعد انتهاء فرز الانتخابات الامريكية 2020 – 2021 على احر من الجمر بعدما اقترب المرشح الديمقراطي من حسم الانتخابات لصالحه في أكثر من 45 ولاية من اصل 51 ولاية.

ووفقًا للإحصائيات الأولية فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصد حتى الساعة العاشرة والنصف ليلًا بتوقيت القدس المحتلة 248 صوتًا انتخابيًا، بينما حصل ترامب على 214 صوتًا، ومن المفترض أن يحصل أحد المرشحين على 270 صوتًا لحسم المعركة الانتخابية.

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موعد انتهاء فرز الانتخابات الامريكية 2020 – 2021

يُشار إلى أن الانتخابات الأمريكية انطلقت يوم أمس الثلاثاء 3 – 11 – 2020 ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى ظهر يوم السبت المقبل وفقًا لعدد من مراسلي القنوات التلفزيونية الأمريكية.

وتشهد الانتخابات الأمريكية صراعًا كبيرًا بين المرشحين جو بايدن والرئيس الامريكي دونالد ترامب لا سيما وأن حملة ترامب الانتخابية أكدت أنها ستطلب اعادة فرز لانتخابات إحدى الولايات المتأرجحة والتي فاز بها بايدن.

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