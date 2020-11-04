أفضل طريقة عمل كيكة السويسرول في البيت بكل بسهولة

أفضل طريقة عمل كيكة السويسرول في البيت بسهولة ، حيث غزت كيكة السويسرول جميع المطابخ العربية بعدما استطاعت أن تثبت نفسها في قوة طعمها الشهي والمقاوم ما جعلها تتربع على قائمة أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات العامة أو الخاصة أو في الجلسات العائلية وغيره.

وفيما يتعلق بخطوات اعداد كيكة السويسرول فهي سهلة وبسيطة جدًا ويمكن لجميع الستات أن تطبق تلك الخطوات في البيت دون أي عناء أو جهد كبير.

ويحرص معظم الأشخاص إلى تناول كيكة السويسرول كونها تتمتع بخصائص مذله منها أنها سهلة البلع والهضم ويمكن تناولها في جميع الأوقات كما يمكن تقديمها للضيوف بواسطة الاطباق.

موقع فلسطين اليوم ما زال يقدم لحضراتكم كافة خطوات اعداد الوجبات والمشروبات والعصائر، وفي هذه المقالة سنقدم لكم طريقة عمل كيك السويسرول مع مكوناتها كما هو في الأسفل :

مكونات عمل كيكة السويسرول :

2 ملعقة كاكاو خام

1 ملعقة كبيرة ماء

1/2 كوب عصير برتقال

1 كوب كريم شانتيه

صوص شوكولاته للتزيين

1 كوب دقيق

فانيليا

1 كوب سكر

8 بيضات

طريقة عمل كيكة السويسرول :

أولاً: في المرحلة الأولى، اخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا إلى أن يتضاعف حجمه ثم امزجي المكونات وأضيفي العصير ثم الدقيق بعد نخله تدريجيًا.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بوضع الماء واخفقي حتى تتأكد من امتزاج جميع المكونات واسكبي المزيج في صينية فرن بعد دهنها بالزبد ورش بعض الدقيق ضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

ثالثًا: وفي المرحلة الأخيرة، أخرج الصينية واتركها تبرد تمامًا وقلبها على قطعة قماش مبللة أو ورق زبدة حتى لا تلتصق اسقي الكيك، ثم اضع الكريم شانتيه ووزعيه وابدئي في لف الكيك فلن تجدى طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة أفضل من كيكة السويسرول.

وفي نهاية المقالة نتمنى لحضراتكم الصحة والعافية.

كما وننوه إلى متابعينا إلى أننا ما زلنا نوفر جميع خطوات اعداد الأطعمة بما فيها الحلويات والعصائر سواء أكانت الوجبات الغربية أو الشرقية ومن هذا المنطلق ندعوكم إلى متابعة وزيارة موقعنا